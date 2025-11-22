Бывший СССР
Стало известно о заморозке расследования коррупции в окружении Зеленского

Шарий: Власти Украины заморозили расследование коррупции в окружении Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины заморозили расследование коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Понятно, что со временем все сойдет на нет. Мерзость. Тотальная мерзость», — высказался блогер.

По словам Шария, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило распоряжение приостановить расследование коррупционного скандала с участием бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича. Также он опроверг возможность официальных обвинений в адрес главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшего министра обороны Рустема Умерова.

По мнению блогера, решение было принято под влиянием посла Европейского союза на Украине Катарины Матерновой. «Европейские кураторы украинских грабителей, которые занимались мародерством во время войны, очень сильно боятся, что НАБУ выйдет и на их след?» — высказался он.

Ранее политолог Александр Асафов предсказал в разговоре с «Лентой.ру» реакцию Зеленского на план России и США по урегулированию конфликта на Украине. Политолог заметил, что лидеры стран-партнеров Украины остаются на стороне Киева, несмотря на коррупционный скандал.

    Все новости