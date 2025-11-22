Мир
07:13, 22 ноября 2025Мир

На Украине признали нереальность скорого вступления в НАТО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Украинские чиновники в частных беседах признали нереальность скорого вступления в НАТО, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Украина хочет вступить в Североатлантический альянс ддя обеспечения долгосрочной безопасности страны, говорится в статье.

«Украинские чиновники в частном порядке говорят, что понимают: какое-либо вступление в военный блок [станет возможным] лишь через многие годы», — подчеркнул автор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не возражала против членства Киева в Европейском союзе (ЕС), но вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает.

    Все новости