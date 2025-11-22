В ДНР рассказали о завершении окружения одного города

Вооруженные силы (ВС) России завершают оперативное окружение Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«Хорошие успехи, потому что в районе Северска уже фактически мы завершаем оперативное окружение», — подчеркнул чиновник.
По информации Кимаковского, ВС России в настоящий момент добиваются успехов в районе подконтрольным Киеву городов Красный Лиман и Северск в ДНР. Он добавил, что в случае зачистки одного из населенных пунктов в районе Северска от частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинская оборона окажется в тяжелом положении.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии. По его информации, освобождение территорий ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет в соответствии с утвержденным планом.