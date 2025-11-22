Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 22 ноября 2025Мир

В МИД раскрыли истинную позицию Британии по конфликту на Украине

Посол Келин: Великобритания до сих пор добивается поражения России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Великобритания продолжает попытки добиться стратегического поражения России, в том числе в ходе конфликта на Украине. С таким заявлением выступил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в комментарии ТАСС.

«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе. (…) Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку», — высказался дипломат.

По мнению Келина, Британия пытается добиться поражения не только с помощью финансовой поддержки Украины, но и за счет пропагандистских и дипломатических усилий. Посол подчеркнул, что российское дипломатическое учреждение в Лондоне ежедневно сталкивается с негативной информационной кампанией в адрес Москвы с целью долгосрочной конфронтации.

Ранее посольство России ответило на заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о якобы действиях российского корабля «Янтарь» вблизи британских берегов. В дипмиссии отметили, что слова главы британского Минобороны способствуют деградации европейской безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    Двойника Пугачевой объявили в розыск

    В Госдуме раскрыли результаты ограничения звонков в WhatsApp и Telegram

    Гол и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

    Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту без багажа

    Военнослужащие ВСУ попали в плен из-за беспилотника

    В МИД раскрыли истинную позицию Британии по конфликту на Украине

    Стало известно о жертвах атаки ВСУ на Самарскую область

    Украинские военные атаковали электроподстранцию России

    В Подмосковье женщина внезапно «исцелилась» при виде полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости