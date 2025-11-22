В МИД раскрыли истинную позицию Британии по конфликту на Украине

Посол Келин: Великобритания до сих пор добивается поражения России

Великобритания продолжает попытки добиться стратегического поражения России, в том числе в ходе конфликта на Украине. С таким заявлением выступил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в комментарии ТАСС.

«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе. (…) Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку», — высказался дипломат.

По мнению Келина, Британия пытается добиться поражения не только с помощью финансовой поддержки Украины, но и за счет пропагандистских и дипломатических усилий. Посол подчеркнул, что российское дипломатическое учреждение в Лондоне ежедневно сталкивается с негативной информационной кампанией в адрес Москвы с целью долгосрочной конфронтации.

Ранее посольство России ответило на заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о якобы действиях российского корабля «Янтарь» вблизи британских берегов. В дипмиссии отметили, что слова главы британского Минобороны способствуют деградации европейской безопасности.