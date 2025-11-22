Россия
04:00, 22 ноября 2025

В России заявили об идеальном шторме в зоне СВО

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В последние недели для Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО) складывается ситуация, напоминающая идеальный шторм. С таким мнением выступил военный обозреватель Валерий Ширяев в интервью Алексею Пивоварову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube-канале «Редакция».

«Складывается то, что моряки называют идеальным штормом, когда несколько различных [негативных] факторов (…) сходятся в одной точке, а различные обстоятельства усугубляют и усугубляют ситуацию — [становится] все хуже и хуже. То есть, внутренний кризис, кризис управления совершенно очевидный, метания в стане европейских союзников — давать или не давать деньги, и так далее. И одновременно наступление Российской армии. Еще можно более мелкие факторы добавить в эту картину. Все сходится вместе», — отметил он.

Эксперт добавил, что все эти факторы создают колоссальное давление на Владимира Зеленского, подталкивая его к сдаче территории на очень невыгодных политических условиях.

Как сообщалось ранее 21 ноября, на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Зеленский пообещал, что Украину не смогут «дожать» до сдачи национальных интересов в рамках переговоров. При этом он признал, что следующая неделя будет для Киева сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.

    Все новости