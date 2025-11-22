Дэвис: У Украины до начала конфликта было недостаточно войск для победы над РФ

Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке подготовленных людей. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По его словам, Запад не хотел признавать, что у Украины еще до начала конфликта было недостаточно войск для победы над Россией. Дэвис добавил, что Запад проигнорировал реальность, однако «теперь слишком поздно, чтобы избежать худшего исхода для Украины».

Ранее волонтер ВСУ Марина Берлинская рассказала, что Украине нужно начать воевать без пехоты, потому что ее нет из-за нехватки людей. По ее словам, роботизированные взводы должны закрывать все военные потребности ВСУ — от разведки до обороны и логистики.