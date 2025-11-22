Забота о себе
10:34, 22 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала вескую причину отказаться от кофе натощак

Гастроэнтеролог Прозорова: Кофе натощак может привести к нарушениям в работе ЖКТ
Фото: Kostiantyn Voitenko / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Прозорова назвала вескую причину отказаться от кофе и некоторых других напитков натощак. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Привычка начинать день с чашки кофе может привести к нарушениям в работе ЖКТ. Кофеин и хлорогеновые кислоты в составе напитка при употреблении натощак способны активизировать выработку желудочного сока, повышать его кислотность и раздражать слизистую, вызвать тошноту, тяжесть в животе и послабления стула», — предупредила Прозорова.

Врач уточнила, что особенно опасен кофе на голодный желудок для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, язвенной болезнью, изжогой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Кроме того, гастроэнтеролог посоветовала не пить натощак фруктовые соки, особенно из цитрусовых. Прозорова объяснила, что в них содержится много сахара и кислот, которые могут изменять кислотность желудка. Кроме того, она рекомендовала отказаться и от употребления на голодный желудок сладких газированных напитков.

Еще один совет Прозоровой — не употреблять натощак питьевые йогурты. «Полезные бактерии в составе йогуртов и кисломолочных продуктов усваиваются, только если в желудке уже есть пища. При употреблении натощак они просто будут погибать под воздействием желудочного сока. Так что йогурт целесообразнее есть или в сочетании с другими продуктами или после основного приема пищи», — уточнила врач.

Ранее гастроэнтеролог Сомасекара Рао предупредил, что невозможность сходить в туалет без выпитой перед этим чашки кофе может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Этот тревожный признак может указывать на нарушения в работе кишечника.

