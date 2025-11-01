Любителей выпить кофе перед походом в туалет предупредили об опасности для кишечника

Гастроэнтеролог Рао: Кофе со временем делает кишечник ленивым

Невозможность сходить в туалет без выпитой перед этим чашки кофе может быть тревожным признаком нарушения в работе кишечника. Об этом любителей бодрящего напитка предупредил гастроэнтеролог Сомасекара Рао в беседе с India Today.

Врач рассказал, что кофе имеет легкий слабительный эффект, так как стимулирует работу кишечника и помогает стулу быстрее продвигаться. «Это может помочь в краткосрочной перспективе, но со временем развивается зависимость, которая делает кишечник "ленивым". В результате без кофеина могут возникать трудности с опорожнением», — предупредил гастроэнтеролог.

Рао отметил, что в большинстве случаев такая зависимость обратима и кишечник можно приучить работать самостоятельно. По его словам, для этого нужно слегка изменить режим: выпивать стакан теплой воды после пробуждения, вести активный образ жизни, а также есть больше клетчатки и пробиотиков, которые содержатся в твороге или кефире.

Кроме того, важно избегать стресса и стараться опорожняться в одно и то же время. Специалист указал, что кишечник наиболее активен утром и именно в это время большинство ощущают позывы в туалет. Однако он подчеркнул, что опорожнение в другое время суток тоже не считается нарушением. Главное, чтобы наблюдалась системность и регулярность, заключил врач.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик назвала оптимальное время для последней чашки кофе. По ее словам, не стоит употреблять кофеин после 14–15 часов.