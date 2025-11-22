Бывший СССР
14:10, 22 ноября 2025
Бывший СССР

Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с Россией

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя офиса президента (ОП) Андрея Ермака главой делегации на переговорах с США и Россией. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Разрешить главе делегации вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины», — подчеркивается в документе.

Согласно указу, Ермак станет главой делегации на переговорах с представителями США и России по вопросам мирного плана американского президента Дональда Трампа. При этом предыдущий глава делегации на переговорах с Россией секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также вошел в состав переговорщиков.

Кроме того, в состав делегации вошли начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и участвовавший в переговорах в Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Киев по мирным переговорам. При этом он подчеркнул, что следующая неделя будет сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.

    Все новости