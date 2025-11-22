Зеленский подтвердил скорую встречу с западными партнерами

Зеленский: Скоро состоятся встречи с партнерами и обсуждение плана Трампа

В ближайшие дни состоятся встречи украинской делегации с западными партнерами. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«В эти дни состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны. (...) Сейчас речь идет о гораздо большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа», — написал он.

О встрече уже писал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Telegram-канале. Она должна пройти в Швейцарии.

Ранее Зеленский назначил нового главу делегации на переговорах по разрешению украинского кризиса. Им стал руководитель офиса президента Андрей Ермак. До этого должность занимал Умеров.