11:37, 22 ноября 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Звезда «Уральских пельменей» раскрыл полученный в КВН жесткий урок

Бывший участник «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский назвал КВН школой жизни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший директор юмористического проекта «Уральские пельмени», актер и юморист Сергей Нетиевский назвал КВН настоящей школой жизни. Подробностями он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Да, это были жесткие уроки выживания в шоу-бизнесе: порой за ночь приходилось полностью переписывать сценарий и ставить новый номер», — рассказал артист. Нетиевский подчеркнул, что этот опыт научил его мобилизовываться и выдавать результат в крайне сжатые сроки.

Звезда «Уральских пельменей» добавил, что КВН и его руководитель Александр Масляков привили ему вкус к интеллектуальному юмору. По словам Нетиевского, именно эту особенность он взял за основу в своем творчестве, в частности, в семейных шоу, над которыми он работает в настоящий момент.

«Моим главным детищем стало новогоднее шоу-мюзикл "Елка телеканала Мульт" — по-настоящему грандиозное событие для родителей и детей», — уточнил юморист.

Ранее Нетиевский высказался о жизни после «Уральских пельменей». Он отметил, что иногда скучает по проекту. Артист добавил, что он не переживает из-за того, что его ассоциируют с работой в этом юмористическом коллективе.

