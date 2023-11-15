Экс-директор «Уральских пельменей» высказался о жизни после ухода из проекта

Экс-звезда «Уральских пельменей» Нетиевский заявил, что иногда скучает по шоу

Экс-директор и актер юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский высказался о жизни после ухода из проекта. В интервью порталу E1.ru он заявил, что иногда скучает по шоу, но не переживает из-за того, что его ассоциируют с этим проектом, а не c личным творчеством.

Нетиевский отметил, что жизнь после «Уральских пельменей» продолжается. «После любого проекта есть жизнь. Вообще ничего не кончается», — подчеркнул он.

По словам бывшей звезды проекта, он спокойно относится к тому факту, что чаще всего его ассоциируют именно с «Уральскими пельменями». «Когда человек впервые появляется в медийном поле, все равно первый посыл остается за человеком — в данном случае я вышел из "Пельменей". Это нормально», — объяснил Нетиевский.

Он также добавил, что было бы глупо отрицать связь с проектом. Кроме того, экс-актер шоу раскрыл, что иногда из чувства ностальгии публикует в своих соцсетях номера «Уральских пельменей» со своим участием.

Ранее Нетиевский оценил перспективу возвращения в шоу. Бывший директор проекта не исключил возможности совместной работы с участниками коллектива.

Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 2011 года. В 2015-м участники объединения отстранили его от должности путем голосования. Между экс-директором и «Уральскими пельменями» начались судебные разбирательства. Тяжбы касались вопросов вознаграждений и интеллектуальных прав.