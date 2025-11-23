Гладков прокомментировал слухи о своей причастности к бизнесу

Гладков опроверг информацию об участии семьи в подрядах на высадку тюльпанов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об участии семьи в подрядах на высадку тюльпанов. Об этом политик заявил на пресс-конференции, трансляция велась в его Telegram-канале.

«А в отношении тюльпанов, что у моей семьи [есть] отношение к тюльпанам. (...) Могу сказать, что, конечно, нет», — высказался Гладков.

Политик прокомментировал критику затрат на высадку тюльпанов в Белгороде и слухи об участии в подрядах своей жены и дочери. Он отметил, что понимает призывы направить средства на покупку генераторов для уличного освещения, но добавил, что считает благоустройство важной частью быта региона.

Ранее Гладков заявил о готовности баллотироваться в 2026 году. Действующий губернатор региона отметил, что решение по избранию на второй срок принимает президент России Владимир Путин.