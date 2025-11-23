Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 23 ноября 2025Россия

Губернатор Подмосковья созовет оперштаб после атаки на Шатурскую ГРЭС

Воробьев: Созван оперштаб после атаки беспилотников на Шатурскую ГРЭС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев созывает оперативный штаб после атаки беспилотников на Шатурскую ГРЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. В данный момент принимаются меры для восстановления теплоснабжения.

В 13:00 на месте будет проведен штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению, отчитался Воробьев.

Атака БПЛА на Шатурскую гидроэлектростанцию была совершена утром в субботу, 23 ноября. Часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, возгорание было потушено.

По данным Министерства обороны, всего система ПВО за ночь перехватила и уничтожила 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа

    Московский зоопарк захотел оставить себе панду Катюшу

    Положение Зеленского сравнили с осадой

    Путешественник описал Китай фразой «система безопасности работает лучше, чем будильник»

    Губернатор Подмосковья созовет оперштаб после атаки на Шатурскую ГРЭС

    Армия России заняла три населенных пункта в зоне СВО

    Россиянину с «руками-базуками» предрекли ампутацию

    Лидеры G20 приняли декларацию в ЮАР

    Стало известно об отражении атаки беспилотника на Москву

    Иран высказался о возможных санкциях США за сотрудничество с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости