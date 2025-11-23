Губернатор Подмосковья созовет оперштаб после атаки на Шатурскую ГРЭС

Воробьев: Созван оперштаб после атаки беспилотников на Шатурскую ГРЭС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев созывает оперативный штаб после атаки беспилотников на Шатурскую ГРЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. В данный момент принимаются меры для восстановления теплоснабжения.

В 13:00 на месте будет проведен штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению, отчитался Воробьев.

Атака БПЛА на Шатурскую гидроэлектростанцию была совершена утром в субботу, 23 ноября. Часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, возгорание было потушено.

По данным Министерства обороны, всего система ПВО за ночь перехватила и уничтожила 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.