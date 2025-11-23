Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:26, 23 ноября 2025Экономика

Стало известно о последствиях атаки БПЛА в Подмосковье

Губернатор Воробьев: В Шатуре штатно работает подача воды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатуре работают штатно после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В настоящее время принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения, добавил он.

Атака БПЛА на Шатурскую гидроэлектростанцию (ГРЭС) была совершена утром в субботу, 23 ноября. Часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО), несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии нескольких беспилотников — в 3:32, 6:22 и 9:42 субботы.

Всего система ПВО за ночь перехватила и уничтожила 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа

    Московский зоопарк захотел оставить себе панду Катюшу

    Положение Зеленского сравнили с осадой

    Путешественник описал Китай фразой «система безопасности работает лучше, чем будильник»

    Губернатор Подмосковья созовет оперштаб после атаки на Шатурскую ГРЭС

    Армия России заняла три населенных пункта в зоне СВО

    Россиянину с «руками-базуками» предрекли ампутацию

    Лидеры G20 приняли декларацию в ЮАР

    Стало известно об отражении атаки беспилотника на Москву

    Иран высказался о возможных санкциях США за сотрудничество с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости