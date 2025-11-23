Стало известно о последствиях атаки БПЛА в Подмосковье

Губернатор Воробьев: В Шатуре штатно работает подача воды

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатуре работают штатно после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В настоящее время принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения, добавил он.

Атака БПЛА на Шатурскую гидроэлектростанцию (ГРЭС) была совершена утром в субботу, 23 ноября. Часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО), несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии нескольких беспилотников — в 3:32, 6:22 и 9:42 субботы.

Всего система ПВО за ночь перехватила и уничтожила 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

