09:40, 23 ноября 2025Россия

Губернатор Подмосковья сообщил об атаке беспилотников на Шатурскую ГРЭС

Воробьев: Шатурская ГРЭС атакована БПЛА, после падения дронов начался пожар
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Несколько беспилотников упали на территорию Шатурской ГРЭС, в результате падения дронов начался пожар. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

«Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал глава региона.

Электроснабжение в городе не нарушено, уточнил чиновник, добавив, что переключение на резервные линии выполнено оперативно.

В ночь на воскресенье, 23 ноября, украинские беспилотники также атаковали Смоленскую область. Средства противовоздушной обороны перехватили три дрона над территорией области, в результате атаки никто не пострадал.

Сообщалось и о взрывах в Краснодарском крае. По данным Shot, они были слышны над Анапой и Новороссийском, а также со стороны Черного моря.

