ВСУ атаковали Смоленскую область

Смоленский губернатор Анохин сообщил о перехвате трех дронов ВСУ над регионом

В ночь на воскресенье, 23 ноября, украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в Telegram.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три дрона над территорией области. В результате атаки никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Shot, они были слышны над Анапой и Новороссийском, а также со стороны Черного моря. Предварительно, силы ПВО уничтожили украинские дроны на подлете.