Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:52, 23 ноября 2025Россия

ВСУ атаковали Смоленскую область

Смоленский губернатор Анохин сообщил о перехвате трех дронов ВСУ над регионом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на воскресенье, 23 ноября, украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в Telegram.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три дрона над территорией области. В результате атаки никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Shot, они были слышны над Анапой и Новороссийском, а также со стороны Черного моря. Предварительно, силы ПВО уничтожили украинские дроны на подлете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идеальной сделки не бывает». Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и пригрозил ужесточить условия для Киева

    Рубио высказался об отказе от мирного плана по Украине

    Украина за ночь выпустила по России более 70 беспилотников

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих шортах

    Келлог назвал позерством заявление представителя Украины о территориях

    В общении россиян спрогнозировали одно изменение

    Россиян предупредили об опасности кофеина

    Украинские военные атаковали сдающихся сослуживцев

    ВСУ атаковали Смоленскую область

    В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости