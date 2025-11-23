Россия
06:24, 23 ноября 2025Россия

Над двумя российскими городами раздались взрывы

Shot: Над Анапой и Новороссийском прозвучали взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Около восьми взрывов прозвучали над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам местных жителей, всего раздалось примерно 8-10 взрывов, от которых «дрожали окна» в районе Анапы и Новороссийска. Громкие звуки были слышны со стороны Черного моря.

По предварительной информации, средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в четырех российских аэропортах ввели временные ограничения прием и выпуск самолетов. В частности, ограничения установили в воздушных гаванях Краснодара и Геленджика.

    Все новости