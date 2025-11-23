Украина за ночь выпустила по России более 70 беспилотников

МО РФ: За ночь средства ПВО уничтожили 75 дронов ВСУ над российскими регионами

Система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватила и уничтожила 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Большинство дронов — 36 — были сбиты над акваторией Черного моря. Еще 10 беспилотников уничтожены над территорией Республики Крым, 9 — над территорией Брянской области, 7 — над Воронежской областью, 4 над территорией Краснодарского края,

три — над территорией Смоленской области. Кроме того, по два БПЛА было сбито над Московским регионом и в Белгородской области и по одному — в Калужской и Рязанской областях.

Других подробностей в Минобороны не привели.

В ночь на 23 ноября временные ограничения прием и выпуск самолетов одновременно ввели в четырех российских аэропортах. Как уточнил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, меры были введены в авиагаванях Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля в целях обеспечения безопасности полетов. Позднее прием и выпуск самолетов приостановили в столичном аэропорту Жуковский и в Нижнем Новгороде.