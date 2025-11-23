Бывший СССР
Медведчук раскрыл заинтересованность Запада в противостоянии России и Украины

Медведчук: Запад заинтересован, чтобы Украина была антироссийским плацдармом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Запад заинтересован, чтобы Украина была антироссийским плацдармом. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает РИА Новости.

По его словам, то, что Киев может вернуться за стол переговоров, не будет означать, что Украина готова договариваться с Россией.

Он отметил, что украинское руководство действует по указке Запада, который хочет, чтобы страна оставалась плацдармом для противостояния с Россией.

Ранее Медведчук заявил, что украинцы, уехавшие в Россию, мечтают о воссоединении стран. Он также уточнил, что переехавшие в Россию украинцы вряд ли пожелают вернуться на родину.

