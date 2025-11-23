Мерц оценил возможность реализации плана Трампа по Украине

Мерц усомнился в достижении согласия по плану Трампа по Украине до 27 ноября

Достижение согласия по плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в отведенный им срок до 27 ноября вряд ли возможно. С такой оценкой выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита G20 в ЮАР, передает ТАСС.

«Не хочу сказать, что я пессимистичен, но в настоящий момент я не уверен в том, что в течение ближайших дней дело дойдет до решения, которого желает президент Трамп», — подчеркнул политик.

Мерц отметил «существующие в настоящее время разногласия» между участниками переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом канцлер не стал полностью исключать устранение разногласий по мирному плану американского лидера.

Ранее Financial Times со ссылкой на западного чиновника заявила о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом Трампа. Согласно другому источнику издания, американский план — «живой документ», поэтому США рассмотрят замечания европейцев и украинцев.