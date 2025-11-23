Мир
16:52, 23 ноября 2025

Мерц оценил возможность реализации плана Трампа по Украине

Мерц усомнился в достижении согласия по плану Трампа по Украине до 27 ноября
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Достижение согласия по плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в отведенный им срок до 27 ноября вряд ли возможно. С такой оценкой выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита G20 в ЮАР, передает ТАСС.

«Не хочу сказать, что я пессимистичен, но в настоящий момент я не уверен в том, что в течение ближайших дней дело дойдет до решения, которого желает президент Трамп», — подчеркнул политик.

Мерц отметил «существующие в настоящее время разногласия» между участниками переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом канцлер не стал полностью исключать устранение разногласий по мирному плану американского лидера.

Ранее Financial Times со ссылкой на западного чиновника заявила о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом Трампа. Согласно другому источнику издания, американский план — «живой документ», поэтому США рассмотрят замечания европейцев и украинцев.

