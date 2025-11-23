Силовые структуры
На Пугачеву вновь подали в суд

Глава ФПБК Бородин подал иск к Пугачевой о защите чести и достоинства
Алевтина Запольская
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал судебный иск к певице Алле Пугачевой, которая покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующая информация появилась на сайте Пресненского районного суда Москвы.

Как сообщается, гражданский иск Бородина к певице был зарегистрирован в суде 19 ноября. Судьей по делу назначена Завалишина Наталия Викторовна, дополнительные материалы на момент написания не были опубликованы.

В том же суде в настоящий момент находится на рассмотрении поданный 27 октября судебный иск к Пугачевой от юриста и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева. Однако обращение проходит по категории «Другие иски».

30 сентября Одинцовский суд Московской области зарегистрировал третий иск Бородина о защите чести и достоинства к Пугачевой. Однако позже суд вернул материал истцу.

Ранее Бородин объявил о расследовании связи Пугачевой с иностранными спецслужбами. Общественный деятель сообщил, что написал ряд обращений на певицу, требуя возбудить в отношении нее уголовное дело об оправдании терроризма.

