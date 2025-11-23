Бывший СССР
На Украине признали катастрофические потери в ВСУ

Депутат Рады Ивченко заявил о 500 тысячах убитых военнослужащих ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymy Tarasov / Globallookpress

Число убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило полмиллиона человек. Катастрофические потери в ВСУ признал член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«У нас больше 500 тысяч убитых, столько же раненых», — заявил он.

После этого корреспондент спросил у депутата Рады, уверен ли он в таких цифрах. «Это образно. Я думаю, что эти цифры могут быть больше», — ответил Ивченко.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составляют более 1,7 миллиона военнослужащих ранеными и убитыми. По его словам, этот факт становится причиной массового дезертирства украинцев.

    Все новости