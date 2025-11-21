Бывший СССР
Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

Небензя: ВСУ потеряли уже более 1,7 миллиона военнослужащих с начала СВО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала специальной военной операции (СВО), заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Согласно утечкам военных документов, ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации... понятно, почему военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя», — сказал он.

Ранее Небензя рассказал, что ВСУ стали использовать мирных жителей как живой щит. По его словам, западные журналисты также подтверждают то, что ВСУ размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах и проводят военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

До этого Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев». «Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — "А где денежки?" — "Какие денежки?"» — сыронизировал дипломат.

