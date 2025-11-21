Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев»

Постпред России при ООН Василий Небензя сцену из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» на фоне текущего коррупционного скандала на Украине. Дипломат выступил на заседании СБ ООН, пишет РИА Новости.

«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — "А где денежки?" — "Какие денежки?"» — сыронизировал Небензя.

Ранее глава России Владимир Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине. Как отметил политик, представители киевского режима «сидят на золотых горшках» и не думают о судьбе Украины и солдатах.

До этого в Верховной Раде заявили, что в партии «Слуга народа» Владимира Зеленского произошел раскол из-за дела о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что шансы Владимира Зеленского остаться у власти на фоне коррупционных скандалов крайне малы.