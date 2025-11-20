Экс-премьер Украины оценил шансы Зеленского остаться у власти

Экс-премьер Украины Азаров назвал шансы Зеленского остаться у власти маленькими

Шансы Владимира Зеленского остаться у власти на фоне коррупционных скандалов крайне малы. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он объяснил это тем, что сейчас стало ясно, что все эти коррупционные схемы возглавлялись и руководились администрацией Зеленского. «То есть им самим и [руководителем его офиса Андреем] Ермаком», — пояснил бывший премьер-министр.

До этого Азаров предположил, к чему приведет раскрытие коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Он заявил, что коррупционный скандал на Украине грозит отставкой Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) впервые официально упомянуло Владимира Зеленского в деле о коррупции его окружения, в частности, бизнес-партнера Тимура Миндича.