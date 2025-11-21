Бывший СССР
ВСУ стали использовать мирных жителей как живой щит

Небензя: ВСУ используют мирных жителей как живой щит
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирных жителей в качестве живого щита, размещая командные пункты в частных жилых домах. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, западные журналисты также подтверждают то, что ВСУ размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах и проводят военные мероприятия в центрах густонаселенных городов. Он добавил, что украинские военные также расправляются с единичными мирными жителями, покидающими зону боевых действий. Небензя отметил, что в период с 20 октября по 16 ноября от обстрелов украинских боевиков пострадали 307 мирных российских жителей.

Небензя заявил, что у генсекретаря ООН и его пресс-секретаря не находится ни смелости сказать о действиях украинских военных. При этом, по его словам, те «решительно осуждают» все атаки российских войск на основании любой информации, поставляемой им резидентом-координатором на Украине Маттиасом Шмале.

Ранее стало известно, что ВСУ от безысходности отправили авиаперсонал в Харьковскую область. Речь идет о сводных бригадах ВВС, которых ранее замечали на сумском направлении.

