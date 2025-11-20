Бывший СССР
ВСУ от безысходности отправили авиаперсонал в Харьковскую область

ТАСС: ВСУ перебросили технический персонал аэродромов под Волчанск
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибегает к попыткам удержания позиций любой ценой. Так, технический персонал аэродромов украинских Воздушных сил (ВС) переброшен под Волчанск Харьковской области, чтобы залатать образовавшиеся дыры в составе, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, наиболее боеспособные резервы направлены на покровское (красноармейское) направление, тем временем под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов. Речь идет о сводных бригадах ВВС, которых ранее замечали на сумском направлении, уточнили журналистам.

В этой связи для ВСУ в Харьковской области складывается плачевная ситуация. Между тем, в Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. Военные из этой бригады пытаются спастись бегством под видом мирных жителей.

Как сообщалось ранее, командование ВСУ перекинуло под Волчанск из 10-го пограничного отряда Одессы бойцов спецназа «Дозор», которых готовили американские инструкторы. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции. В силовых структурах также сообщали, что украинские солдаты в панике дезертируют у Симоновки из-за планируемой отправки в Волчанск.

