Солдаты ВСУ прибегли к хитрости в попытке спастись бегством

ТАСС: Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются эвакуироваться

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке покинуть Харьковскую область прибегают к хитрости. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, для достижения цели они даже начали переодеваться в гражданскую одежду.

«На харьковском направлении подразделения 57-й ОМПБр ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций. Некоторые военнослужащие переодеваются в гражданскую форму одежды и под видом мирных жителей пытаются уйти», — поделился собеседник агентства.

Однако российские бойцы знают об этой схеме, так что один из солдат ВСУ, пытавшихся эвакуироваться таким образом, был взят в плен.

ВСУ не в первый раз прибегают к такой уловке. Так, в октябре сообщалось, что под Сумами украинские солдаты переоделись в женскую одежду, чтобы незаметно оставить свои позиции.