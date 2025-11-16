Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:45, 16 ноября 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ прибегли к хитрости в попытке спастись бегством

ТАСС: Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются эвакуироваться
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке покинуть Харьковскую область прибегают к хитрости. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, для достижения цели они даже начали переодеваться в гражданскую одежду.

«На харьковском направлении подразделения 57-й ОМПБр ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций. Некоторые военнослужащие переодеваются в гражданскую форму одежды и под видом мирных жителей пытаются уйти», — поделился собеседник агентства.

Однако российские бойцы знают об этой схеме, так что один из солдат ВСУ, пытавшихся эвакуироваться таким образом, был взят в плен.

ВСУ не в первый раз прибегают к такой уловке. Так, в октябре сообщалось, что под Сумами украинские солдаты переоделись в женскую одежду, чтобы незаметно оставить свои позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Во Франции призвали отменить визит Зеленского в связи с коррупционным скандалом

    Финансист предсказал увеличение госдолга США на 17 триллионов долларов при Трампе

    Солдаты ВСУ прибегли к хитрости в попытке спастись бегством

    На Украине пожаловались на уже шестую по счету тактику России при атаках по энергосистеме

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю

    В Госдуме обвинили Мерца в попытке уничтожить украинцев

    В Литве заявили о недостаточном финансировании армии для конфликта с Россией

    Еще в двух российских аэропортах ограничили полеты

    В США признали превосходство ВС России над европейскими армиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости