Стало известно о надевших женскую одежду с одной целью бойцах ВСУ

ВСУ уличили в оставлении позиций под Сумами в женской одежде
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Во время боев под Сумами бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) надели женскую одежду с одной целью — незаметно покинуть занимаемые позиции. О надевших платья украинцах стало известно из сообщения РИА Новости.

В публикации агентства утверждается, что благодаря этому украинским военным удалось покинуть позиции. Фото- или видеоподтверждения факта переодевания в женскую одежду не приводится.

«Бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка (...) Только бы не принимать бой», — уличил украинских военных в оставлении укреплений не названный по имени собеседник агентства.

Ранее стало известно о применении ВСУ химикатов против мирных жителей.

