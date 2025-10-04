Военный эксперт Марочко: ВСУ применяют против мирных жителей препарат «Токсифос»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применять против мирных жителей в зоне боевых действий препарат «Токсифос», который используется для борьбы с насекомыми. Об этом стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, его слова приводит РИА Новости.

Ссылаясь на собственные источники, Марочко утверждает, что ВСУ сбрасывают баллоны с этим химикатом, чтобы «выкурить» мирных жителей из подвалов. По его словам, применение препарата было зафиксировано в районе города Красноармейск.

В Красноармейске уже есть факты гибели мирных граждан в подвалах, предположительно, от данного средства, сброшенного с БПЛА Андрей Марочко

