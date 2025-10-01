Россия
07:26, 1 октября 2025

Командование ВСУ уничтожило украинских бойцов дружеским огнем

Разведчики перехватили радиопереговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры об уничтожении дружеским огнем группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая отказалась выполнять приказ командира. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что украинские военнослужащие отказались проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там флаг. Бойцы ВСУ решили покинуть позиции, однако вскоре группа была полностью уничтожена дружеским огнем.

В ведомстве добавили, что командование ВСУ приказало списать потери на Российскую армию.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить мирных жителей Часова Яра Донецкой народной республики, даже тех, которые прятались в подвалах.

