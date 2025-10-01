Разведчики перехватили радиопереговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем

Разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры об уничтожении дружеским огнем группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая отказалась выполнять приказ командира. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что украинские военнослужащие отказались проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там флаг. Бойцы ВСУ решили покинуть позиции, однако вскоре группа была полностью уничтожена дружеским огнем.

В ведомстве добавили, что командование ВСУ приказало списать потери на Российскую армию.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить мирных жителей Часова Яра Донецкой народной республики, даже тех, которые прятались в подвалах.