РИА Новости: ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались убить мирных жителей Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР), даже тех, которые прятались в подвалах. Об этом рассказал беженец Виталий Туринов в беседе с РИА Новости.

«Нас просто закидывали этими дронами. Днем - маленькие, а ночью прилетает "Баба-яга", уже добивает конкретно подвал. У меня в подвале и аккумуляторы были, и вещи. Там все перебито», — рассказал Туринов.

Мужчина рассказал, что нашел в городе взрывчатку, замаскированную под банку краски. Беженец отметил, что устройство чудом не сдетонировало.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным.