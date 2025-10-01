Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:12, 1 октября 2025Бывший СССР

Беженец рассказал о попытках ВСУ убить прячущихся в подвалах жителей

РИА Новости: ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались убить мирных жителей Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР), даже тех, которые прятались в подвалах. Об этом рассказал беженец Виталий Туринов в беседе с РИА Новости.

«Нас просто закидывали этими дронами. Днем - маленькие, а ночью прилетает "Баба-яга", уже добивает конкретно подвал. У меня в подвале и аккумуляторы были, и вещи. Там все перебито», — рассказал Туринов.

Мужчина рассказал, что нашел в городе взрывчатку, замаскированную под банку краски. Беженец отметил, что устройство чудом не сдетонировало.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше»

    Беженец рассказал о попытках ВСУ убить прячущихся в подвалах жителей

    В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

    Названа главная проблема европейского ВПК

    Схватка сотрудника полиции с крупным аллигатором попала на видео

    Переживаниям мужчин из-за размера пениса нашли объяснение

    Стало известно о запрете украинским журналистам публиковать данные о гибели военных

    Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

    Сенат США отклонил законопроекты о финансировании работы правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости