На Западе заявили о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом

FT: Ситуация с мирным планом Трампа меняется каждый час

Ситуация с мирным планом президента США Дональда Трампа по Украине меняется каждый час. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.

«Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час», — сказал он.

Согласно другому источнику издания, американский план — «живой документ», поэтому США рассмотрят замечания европейцев и украинцев.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить территориальных уступок и сокращения численности Вооруженных сил Украины. Она отметила, что это может сделать страну уязвимой и подорвать европейскую безопасность.