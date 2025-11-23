На Западе заявили о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом

Ситуация с мирным планом президента США Дональда Трампа по Украине меняется каждый час. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.
«Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час», — сказал он.
Согласно другому источнику издания, американский план — «живой документ», поэтому США рассмотрят замечания европейцев и украинцев.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить территориальных уступок и сокращения численности Вооруженных сил Украины. Она отметила, что это может сделать страну уязвимой и подорвать европейскую безопасность.