Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 23 ноября 2025Мир

Глава ЕК призвала не допустить сокращения численности ВСУ и территориальных уступок

Фон дер Ляйен: Нельзя допустить территориальных уступок и сокращения ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить территориальных уступок и сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

«Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении вооруженных сил, которые сделали бы страну уязвимой для будущих нападений и тем самым также подорвали бы европейскую безопасность», — сказала она.

Также глава ЕК отметила, что необходимо в полной мере отразить центральную роль Европейского союза в обеспечении мира в Украине. По ее словам, Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать собственную судьбу.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность ВСУ до 600 тысяч человек. Уточняется, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы»

    Бульдог Алмазик съел трусы своей хозяйки и едва не погиб

    Стало известно о предложениях России от недружественных стран

    Мерц оценил возможность реализации плана Трампа по Украине

    Москвичей призвали не ждать настоящей зимы до конца ноября

    Появились подробности избиения болельщика ЦСКА толпой фанатов «Спартака»

    Президент Бразилии рассмешил журналистов на G20

    Россиянам рассказали о лайфхаках для увеличения продолжительности жизни

    Россиян предупредили о провоцирующих рак продуктах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости