Глава ЕК призвала не допустить сокращения численности ВСУ и территориальных уступок

Фон дер Ляйен: Нельзя допустить территориальных уступок и сокращения ВСУ

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить территориальных уступок и сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

«Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении вооруженных сил, которые сделали бы страну уязвимой для будущих нападений и тем самым также подорвали бы европейскую безопасность», — сказала она.

Также глава ЕК отметила, что необходимо в полной мере отразить центральную роль Европейского союза в обеспечении мира в Украине. По ее словам, Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать собственную судьбу.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность ВСУ до 600 тысяч человек. Уточняется, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.