Поведение премьера Британии сравнили с игрой «ударь крота»

Sky News: Поведение Стармера в отношении плана США напоминает игру «ударь крота»

Поведение премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отношении плана США по урегулированию конфликта на Украине напоминает игру в «ударь крота». На это указал телеканал Sky News.

Отмечается, что Стармер не хочет критиковать инициативу, чтобы не вызвать недовольство американского лидера Дональда Трампа, но при этом он заявляет о необходимости обеспечения «справедливого и длительного мира» и предоставления гарантий безопасности Украине.

Попытки британского премьера балансировать между европейскими союзниками и Вашингтоном похожи на игру «ударь крота», в которой нужно поочередно бить по появляющимся из дыр фигуркам, считает Sky News.

Ранее Стармер сообщил, что Евросоюз и США встретятся по Украине в Женеве в воскресенье. По его словам, для успеха в мирном урегулировании сначала нужно прийти к соглашению всех сторон, заинтересованных в этом, на чем и будет сосредоточено основное внимание в рамках предстоящих обсуждений.