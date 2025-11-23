Путин поздравил Мадуро с днем рождения

МИД Венесуэлы: Путин направил Мадуро поздравление с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро поздравление с днем рождения. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль в Telegram.

По его словам, Мадуро получил эмоциональное письмо от российского коллеги, «в котором подтверждается стратегический характер отношений России и Венесуэлы».

Министр выразил благодарность Путину за демонстрацию солидарности с Венесуэлой, а также заявил о приверженности страны «продолжению совместной работы по построению многоцентрового и многополярного мира, свободного от угроз».

27 октября Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Стороны подписали документ 7 мая 2025 года, в рамках которого Москва и Каракас, в частности, будут развивать двусторонние связи в военной сфере.