Россиян предупредили о рисках при покупке ранее подаренной квартиры

Юрист Терехин заявил о рисках при приобретении ранее подаренной квартиры

Приобретение квартиры, ранее кому-либо подаренной, несет в себе риски для нового собственника. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил старший партнер, генеральный директор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

Как указал юрист, договор дарения гораздо легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками.

Основания для оспаривания сделки дарения предусмотрены в Гражданском кодексе. В основном такое происходит, если родственники дарителя заявляют о его недееспособности или непонимании происходящего. Или дарение является притворной сделкой для вывода имущества от кредиторов.

В случае, если суд признает дарение недействительным, пострадать могут и добросовестные приобретатели квартиры, отметил Терехин. В этом случае жилье могут вернуть дарителю или в конкурсную массу при банкротстве.

