Российской стюардессе дали срок за оскорбление военных

Суд приговорил стюардессу к 7 годам лишения свободы за оскорбление военных

Суд приговорил стюардессу одной из российских авиакомпаний к семи годам лишения свободы за оскорбление военных и фейки о Вооруженных силах РФ. На это обратил внимание Telegram-канал «Два майора».

В 2024 году Варвара Волкова размещала в чате микрорайона высказывания, будто российские военные чинили расправы над мирными украинцами. Она также назвала состоявшего в том же чате участника специальной военной операции (СВО) фашистом. Боец пожаловался, что в какой-то момент женщина узнала его персональные данные, после чего угрожала его детям и обещала прийти домой с некими «соратниками».

Следственная проверка подтвердила факты правонарушений и по результатам расследования дело было направлено в суд. Какие-либо подробности процесса неизвестны.

Ранее гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак рассказал, что с 2022 года в сети появилось около 40 миллионов копий фейков об СВО, при этом уникальных фейков насчитывается около 80 тысяч. По его словам, СВО стала «точкой притяжения» для фейковой информации. Пики дезинформации, по его словам, приходятся не только на крупные события, вроде начала СВО или объявления частичной мобилизации, но и на более локальные, связанные с отдельно взятыми городами или регионами.