10:53, 23 ноября 2025

Стал известен ответ Европы на мирный план Трампа по Украине

Алевтина Запольская
Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Страны Европы сформировали контрпредложение к мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении копию документа.

По данным WP, подготовленный европейскими государствами ответ состоит из трех основных пунктов:

  • отказ от любых ограничений для Вооруженных сил Украины;
  • контроль Украины над Запорожской атомной электростанцией и Каховской дамбой, а также «беспрепятственные переходы» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой;
  • рассмотрение других территориальных вопросов только после прекращения огня

Как заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат, ответ Европы будет обсуждаться на встрече представителей стран Запада и Украины в Женеве 23 декабря. На переговоры приедут высокопоставленные представители Франции, Германии и Великобритании.

Ранее Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и допустил пересмотр положений. Он также пригрозил ужесточить условия для Киева в случае отказа от переговоров президента Украины Владимира Зеленского.

