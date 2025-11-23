Рожин: Командование ВСУ часто записывает погибших в в пропавших без вести

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевидно скрывает реальные потери на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал военный блогер Борис Рожин.

Рожин обратил внимание на одно из важных событий в зоне СВО, оставшееся, по его словам, за кадром. Речь идет о боях под селом Степовая Новоселовка (население 30 человек по состоянию на 2001 год) восточнее Купянска. На текущий момент достоверно известно о потерях ВСУ в составе трех механизированных бригад — 46 убитых и 192 пропавших без вести.

«Важно еще обратить внимание на соотношение числа погибших к пропавшим: 1 к 4. Здесь налицо очень яркий пример украинского подхода "нет тела - нет дела", когда люди, чье тело осталось на поле боя, максимум записываются в пропавшие без вести, даже если были свидетели их гибели», — заметил военблогер.

Число убитых военнослужащих ВСУ превысило полмиллиона человек, признал ранее член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко. После этого корреспондент спросил у него, уверен ли парламентарий в таких цифрах. «Это образно. Я думаю, что эти цифры могут быть больше», — ответил Ивченко.

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составляют более 1,7 миллиона военнослужащих ранеными и убитыми. По его словам, этот факт становится причиной массового дезертирства украинцев.