Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:19, 23 ноября 2025Бывший СССР

Украину уличили в массовом сокрытии боевых потерь

Рожин: Командование ВСУ часто записывает погибших в в пропавших без вести
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевидно скрывает реальные потери на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал военный блогер Борис Рожин.

Рожин обратил внимание на одно из важных событий в зоне СВО, оставшееся, по его словам, за кадром. Речь идет о боях под селом Степовая Новоселовка (население 30 человек по состоянию на 2001 год) восточнее Купянска. На текущий момент достоверно известно о потерях ВСУ в составе трех механизированных бригад — 46 убитых и 192 пропавших без вести.

«Важно еще обратить внимание на соотношение числа погибших к пропавшим: 1 к 4. Здесь налицо очень яркий пример украинского подхода "нет тела - нет дела", когда люди, чье тело осталось на поле боя, максимум записываются в пропавшие без вести, даже если были свидетели их гибели», — заметил военблогер.

Число убитых военнослужащих ВСУ превысило полмиллиона человек, признал ранее член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко. После этого корреспондент спросил у него, уверен ли парламентарий в таких цифрах. «Это образно. Я думаю, что эти цифры могут быть больше», — ответил Ивченко.

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составляют более 1,7 миллиона военнослужащих ранеными и убитыми. По его словам, этот факт становится причиной массового дезертирства украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве задумали ввести одну из самых жестких мер против России. На что рассчитывает Вильнюс?

    Страна-хозяйка саммита G20 высказалась об отсутствии США на мероприятии

    Сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери легального статуса в США

    Президент РПЛ рассказал о близости возвращения пива на стадионы

    Стал известен ответ Европы на мирный план Трампа по Украине

    Россиянин описал жизнь в США фразой «наркоманы — шоу в прямом эфире»

    Президент Польши высказался о мирном плане Трампа по Украине

    В Россию завезли рекордно много грузинского вина

    Пушилин рассказал о действиях ВСУ на одном из направлений

    Панарин набрал 20-е очко в сезоне НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости