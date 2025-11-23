В Британии оценили влияние плана Трампа на прекращение боевых действий

The Sunday Times: В МИД Британии сочли рабочим мирный план США по Украине

Британские дипломаты признали, что план администрации президента США Дональда Трампа является рабочим и может стать основой для прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По их мнению, в сложившейся обстановке такой расклад сил может быть наилучшим вариантом, на который может надеяться украинская сторона. При этом, как отмечают дипломаты, документ не идеален, но и пока не находится в окончательном виде. «Он может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — заявил изданию один из собеседников.

Журналисты указывают, что несмотря на непринятие некоторые экспертами в британских СМИ пунктах об ограничении численности Вооруженных сил Украины (не более 600 тысяч человек), в действительности аналитики считают, что Киев в долгосрочной перспективе все равно не сможет позволить себе содержать свыше 500 тысяч военнослужащих.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ЕС и США встретятся для обсуждений по Украине. Политик также призвал поговорить об урегулировании «как можно скорее».