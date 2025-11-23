Россия
В Совфеде прокомментировали заявления Литвы о блокировке транзита в Калининград

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заявления официальных лиц Литвы о возможной блокировке транзита в Калининград являются пустой риторикой. Об этом заявил сенатор Александр Шендерюк-Жидков в беседе с ТАСС.

«Опыт недавнего одностороннего закрытия, а затем поспешного открытия пунктов пропуска на границе с Республикой Беларусь убедительно показал, что подобные громкие заявления Вильнюса не подкреплены ничем и остаются пустой риторикой», — прокомментировал сенатор.

По его словам, Россия готова к возможному давлению на Калининградскую область. Шендерюк-Жидков подчеркнул, что уже сейчас ключевые транзиты осуществляются морским путем, в обход территории Литвы.

Ранее в Литве назвали ограничение транзита в Калининград одной из предполагаемых жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию.

