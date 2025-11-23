В США рассказали о попытке сенаторов сорвать урегулирование на Украине

Американские сенаторы-республиканцы препятствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в социальной сети X.

«Сенаторы-республиканцы пытаются разрушить мирное соглашение [президента США Дональда] Трампа между Россией, США и Украиной, их портфели в значительной степени инвестированы в оборонную промышленность», — написала она.

Конгрессвумен подчеркнула, что подобные действия являются противозаконными и доказывают необходимость запрета инсайдерской торговли для законодателей.

Ранее Луна призвала президента Украины Владимиру Зеленскому принять предложенный США план урегулирования конфликта. Она подчеркнула, что данное соглашение — единственный путь к завершению конфликта.