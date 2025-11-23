Мир
В США рассказали об обсуждении администрацией Трампа захвата Мадуро

WP: Администрация Трампа обсуждала захват Мадуро и контроль над нефтью Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривала возможность захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными месторождениями государства. Об этом пишет американская газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам [с наркотиками] и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и "поимку и захват" Мадуро», — утверждается в статье.

Кроме того, согласно информации собеседников WP, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) быстрыми темпами наращивало работу своего подразделения по борьбе с наркотиками. В конечном счете американский лидер наделил ЦРУ полномочиями проводить тайные операции по борьбе с наркоторговцами, подписав документ, который носит широкий характер и направлен на противодействие транснациональным преступным организациям.

Ранее стало известно, что Мадуро обратился к Трампу и предложил ему созвониться, чтобы обсудить отношения между двумя странами. Политик подчеркнул, что считает диалог единственным способом урегулирования конфликта между США и Венесуэлой.

