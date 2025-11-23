Мир
01:56, 23 ноября 2025Мир

В США заявили о запланированных переговорах с Россией по мирному плану Трампа

CNN: США планируют в ближайшее время встречу с РФ по мирному плану Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Встреча между делегациями России и США для обсуждения предлагаемого мирного плана президента США Дональда Трампа уже запланирована. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, она произойдет «довольно скоро», однако не в швейцарской Женеве.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Швейцарию для обсуждения мирного плана Трампа.

До этого администрация Трампа разработала мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. В частности, он включает в себя отказ Киева от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий. При этом американский лидер заявил, что мирный план по Украине не является окончательным. По его словам, США пытаются закончить конфликт «тем или иным образом».

