Трамп назвал выдвинутый Вашингтоном план по Украине неокончательным

Президент США Трамп назвал выдвинутый план по Украине неокончательным

Президент США Дональд Трамп назвал план по Украине, выдвинутый Вашингтоном, неокончательным предложением, передает ТАСС.

Политик во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома объявил, что США прежде всего хотят добиться мира.

«Это должно было произойти уже давно. <...> Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», — подчеркнул Трамп.

До этого сообщалось, что европейские лидеры считают, что как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине должны быть изменены.

Главы европейских держав сочли необходимостью полностью исключить один из ключевых пунктов мирного соглашения — предложение американского президента о территориях. В нем предполагается, что Крым и Донбасс будут признаны российскими, а границы в Херсонской и Запорожской областях заморозят по нынешней линии соприкосновения.