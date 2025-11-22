Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 22 ноября 2025Мир

Трамп назвал выдвинутый Вашингтоном план по Украине неокончательным

Президент США Трамп назвал выдвинутый план по Украине неокончательным
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: John McDonnell / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал план по Украине, выдвинутый Вашингтоном, неокончательным предложением, передает ТАСС.

Политик во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома объявил, что США прежде всего хотят добиться мира.

«Это должно было произойти уже давно. <...> Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», — подчеркнул Трамп.

До этого сообщалось, что европейские лидеры считают, что как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине должны быть изменены.

Главы европейских держав сочли необходимостью полностью исключить один из ключевых пунктов мирного соглашения — предложение американского президента о территориях. В нем предполагается, что Крым и Донбасс будут признаны российскими, а границы в Херсонской и Запорожской областях заморозят по нынешней линии соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана

    Премьер Британии подтвердил встречу ЕС и США по Украине

    Экс-офицер армии США указал на коварный пункт мирного плана по Украине

    МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

    В ЕС сделали заявление об уступках со стороны Украины

    Мерц оценил шансы закончить конфликт на Украине

    Американский хоккеист раскрыл сложность при переезде в Россию

    Лидеры ЕС направили США свой вариант мирного плана по Украине

    Трамп назвал выдвинутый Вашингтоном план по Украине неокончательным

    В Госдуме решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости