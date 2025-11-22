Европа хочет изменить как минимум четыре пункта плана Трампа по Украине. О каких предложениях идет речь?

Европейские лидеры считают, что как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине должны быть изменены. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники. Как пишут журналисты, текущий проект является основой, однако работа по нему должна быть продолжена. Ожидается, что представители ведущих европейских стран встретятся в Женеве в воскресенье.

Европа настаивает на исключении одного из ключевых пунктов плана Трампа

Европейские лидеры считают, что необходимо полностью исключить один из ключевых пунктов мирного соглашения — предложение Трампа о территориях. В нем говорится о том, что Крым и Донбасс будут признаны российскими, а границы в Херсонской и Запорожской областях заморозят по нынешней линии соприкосновения.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Кроме того, будет обсуждаться предложение о сокращении численности украинских военных. Bild также пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен дать понять представителям Белого дома, что «гарантии безопасности, которые Россия должна дать Украине, могут не стоить бумаги, на которой они написаны». Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от своего арсенала ядерного оружия, однако, по его словам, те договоренности не были выполнены.

Вероятно, речь идет о Будапештском меморандуме В 1994 году Украина согласилась уничтожить запасы ядерного оружия — 5 декабря лидеры России, Украины, Великобритании и США подписали Будапештский меморандум о предоставлении республике гарантий безопасности в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Согласно документу, стороны подтверждали свое обязательство не угрожать силой или ее применением территориальной целостности или политической независимости Украины, а также воздерживаться от экономического принуждения, которое могло бы нарушить права Украины.

Еще одним пунктом, вызывающим «раздражение Мерца», стало предложение Трампа о замороженных российских активах. Канцлер Германии также подчеркнул, что завершение конфликта возможно только с согласия Украины.

В России реакцию Европы назвали откровенным протестом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков Госдумы в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечеркивание плана Трампа, а в целом являются откровенным протестом против предложений президента США.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

«Какими бы словами условной поддержки это не сопровождалось, их подход озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», — считает он.

План Трампа ранее прокомментировали президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. Путин сообщил, что Москва уже получила текст американского проекта урегулирования по имеющимся каналам взаимодействия с Белым домом. По его словам, речь идет о новой, модифицированной редакции плана, согласованного сторонами в ходе саммита на Аляске. Российский лидер считает, что предложения Трампа могут стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский в свою очередь заявил, что сейчас Украина находится на пороге одного из самых сложных моментов в истории. Он предупредил, что в течение следующей недели на страну обрушится много «политического и информационного давления». Политик призвал украинцев не поддаваться ему, не позволять ослаблять Украину и сеять среди ее людей раздор.