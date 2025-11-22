Мир
17:47, 22 ноября 2025Мир

Стало известно о намерении Европы изменить четыре пункта плана США

Bild: Страны Европы хотят изменить как минимум четыре пункта плана Трампа
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Страны Европы хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом стало известно газете Bild, цитирует ТАСС.

По сведениям издания, европейские государства настаивают на вычеркивании одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, включая признание всей Донецкой области и Крыма российскими.

В заявлении также подчеркивалось, что «границы не должны меняться силой».

Кроме того, в Европе назвали рискованным сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. Отдельно у европейских держав возникли сомнения в надежности любых формальных гарантий безопасности со стороны России, поскольку прежние договоренности уже якобы нарушались. Какие именно, не раскрывалось.

До этого сообщалось, что встреча представителей стран Запада и Украины по плану американского президента по урегулированию конфликта с Россией намечена на 23 ноября в Женеве.

