В России отреагировали на намерение Европы изменить четыре пункта плана США

Новиков: Желание ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Намерение Европы изменить как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине является полным отрицанием этого плана, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так на желание лидеров европейских стран депутат отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечеркивание плана Трампа. А в целом в таком виде и контексте — это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом Соединенных Штатов Америки. Какими бы словами условной поддержки это не сопровождалось, их подход, озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», — заявил Новиков.

Ранее стало известно, что страны Европы хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Отмечается, что европейские государства настаивают на вычеркивании одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, включая признание всей Донецкой области и Крыма российскими. В заявлении также подчеркивалось, что «границы не должны меняться силой».

Кроме того, в Европе назвали рискованным сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. Отдельно у европейских держав возникли сомнения в надежности любых формальных гарантий безопасности со стороны России, поскольку прежние договоренности уже якобы нарушались.

